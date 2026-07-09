Спрос на сидр в России в июне вырос почти на 40% из-за жаркого лета

В июне 2026 года розничные продажи сидра в России резко выросли и достигли 877 тыс. дал, что на 37,4% больше, чем годом ранее. Это следует из расчетов «Ъ» на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В целом категория напитков брожения прибавила 7,6%, а лучше других по динамике выступили сидр, пиво, пивные напитки и медовуха.