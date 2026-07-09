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Спрос на сидр в России в июне вырос почти на 40% из-за жаркого лета

В июне 2026 года розничные продажи сидра в России резко выросли и достигли 877 тыс. дал, что на 37,4% больше, чем годом ранее. Это следует из расчетов «Ъ» на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В целом категория напитков брожения прибавила 7,6%, а лучше других по динамике выступили сидр, пиво, пивные напитки и медовуха.

В июне 2026 года розничные продажи сидра в России резко выросли и достигли 877 тыс. дал, что на 37,4% больше, чем годом ранее. Это следует из расчетов «Ъ» на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В целом категория напитков брожения прибавила 7,6%, а лучше других по динамике выступили сидр, пиво, пивные напитки и медовуха.

Опрошенные «Ъ» участники рынка связывают всплеск спроса прежде всего с теплой погодой в начале лета и сезонным сдвигом интереса покупателей в сторону слабоалкогольных напитков. При этом, как считают в отрасли, июнь стал более удачным месяцем для производителей, чем начало года, когда продажи в сегменте были слабее.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что продажи сидра могут расти за счет мигрирующих напитков из слабоалкогольной продукции и пивных напитков из-за более низкого акциза в категории. Также на это влияет и общий потребительский запрос на вкусовые напитки, в том числе сидр и медовуху.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жара попала в яблочко».