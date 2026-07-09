Просто так не заправить: все больше регионов России переходят на отпуск топлива по номерам

IrkutskMedia, 9 июля. Топливный кризис в России постепенно становится привычной реальностью, к которой регионы адаптируются по-разному. Пока одни субъекты задыхаются в очередях, другие вводят новые правила и ограничения, чтобы стабилизировать непростую ситуацию. Так, Орловская область в числе первых утвердила новые правила по отпуску топлива на заправках. Похоже, что опыт оказался успешным, потому что его начали перенимать и другие регионы.
Решает первая цифра номера
С 4 июля 57 АЗС «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области начали отпуск бензина на основе графика, зависящего от первой цифры госномера автомобиля:
- 0 и 1 — в субботу;
- 2 и 3 — в воскресенье;
- 4 и 5 — в понедельник и далее по порядку до 9.
Одновременно с этим в регион увеличивается объем отпускаемого топлива с 30 до 50 литров на один автомобиль. Данные правила распространяются на местные автомобили. Для водителей транспорта с номерами, зарегистрированными в других регионах, разработают специальное решение, сообщает «Интерфакс» (18+).
Четные и нечетные номера
Нижегородская область стала следующим субъектом, где введены правила отпуска топлива на АЗС по номерам. Ограничения действуют с сегодняшнего дня. Как рассказали в правительстве региона, владельцев автомобилей, чьи номера начинаются на нечетное число, будут обслуживать в нечетный день календаря. Четные номера — в четные дни. Правила распространяются на бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-100) и на дизельное топливо (ДТ). Однако в отличие от Орловской области, новые ограничения не распространяются на транзитный транспорт.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Приангарье одно из первых ощутило на себе сбои в поставках топлива, а пик ажиотажа пришелся на конец июня, когда жители и гости области стояли в многокилометровых пробках для того, чтобы заправить автомобили. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что напряженная ситуация связана с особенностями потребления топлива в регионе, где 30% рынка составляют вертикально интегрированные компании, а независимые — 70%.
На фоне сложностей с поставками топлива и повышенным спросом начали стремительно расти цены на топливо, рост которого в 2026 году стал рекордным.
Среди причин, повлиявших на ситуацию с поставками топлива на внутренний рынок, эксперты видят не только внешние факторы, связанные с беспилотной активностью противников России, но и накопившиеся системные проблемы в регулировании нефтяной отрасли, экономической целесообразностью компаний в экспорте нефти, чем её переработке и реализации топлива внутри страны.