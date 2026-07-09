Просто так не заправить: все больше регионов России переходят на отпуск топлива по номерам

Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Приангарье одно из первых ощутило на себе сбои в поставках топлива, а пик ажиотажа пришелся на конец июня, когда жители и гости области стояли в многокилометровых пробках для того, чтобы заправить автомобили. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что напряженная ситуация связана с особенностями потребления топлива в регионе, где 30% рынка составляют вертикально интегрированные компании, а независимые — 70%.