Компания «ЛУКОЙЛ» увеличила поставки бензина в Пермский край

В Перми пассажирские перевозки осуществляется в штатном режиме: 85% городского автопарка работает на газомоторном топливе, остальные — на дизельном. На межмуниципальных маршрутах большой класс автобусов также перешел на метан и дизель. Краевой Минтранс ведет переговоры с перевозчиками по обеспечению своевременной заправки автобусов.