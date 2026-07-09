Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый мост в Уфе потребует сноса около 40 домов

Ради строительства моста в Нижегородке снесут десятки домов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Уфы утвердили проект строительства нового моста в микрорайоне Нижегородка, для реализации которого предстоит снести около 40 жилых домов и несколько коммерческих объектов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Новую переправу планируют построить на улице Вагонной на месте существующего моста, возведенного в 1960 году. Проект предусматривает создание современной транспортной развязки с подъездными дорогами.

Согласно документации, после завершения строительства пропускная способность нового объекта составит около 44,2 тысячи автомобилей в сутки.

Под изъятие и последующий снос попадут жилые дома, расположенные на улицах Вагонной, Ахтырской, Малой Трактовой, Дзержинского, Лесной, а также в Литерном тупике. Кроме того, в зону строительства войдут склад на улице Малой Силикатной, оптовая база и автозаправочная станция на улице Большой Шерстомойной.