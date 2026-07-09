Новый мост в Уфе потребует сноса около 40 домов

Под изъятие и последующий снос попадут жилые дома, расположенные на улицах Вагонной, Ахтырской, Малой Трактовой, Дзержинского, Лесной, а также в Литерном тупике. Кроме того, в зону строительства войдут склад на улице Малой Силикатной, оптовая база и автозаправочная станция на улице Большой Шерстомойной.