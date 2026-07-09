Минэкономики предложило продавать неиспользуемую сетевую мощность онлайн

Министерство экономики разрабатывает концепцию рынка прав на резерв сетевой мощности, которая предполагает создание онлайн-площадки для торговли невостребованными объемами, выяснил «Ъ». Крупные потребители (от 670 кВт) смогут оформлять утилитарные цифровые права на резерв (УЦП) в форме электронных сертификатов. Куратором площадки могут стать «Россети».
Предпосылкой к созданию рынка станет введение принципа take-or-pay («бери или плати») — оплаты услуг по передаче электроэнергии по максимальной заявленной мощности, а не по факту потребления. Как пояснил замминистра экономики Михаил Каминский, сегодня потребители оплачивают менее 40% сетевой мощности, а за последние пять лет загрузка новых сетей составила менее 10%. Это приводит к избыточному строительству и росту тарифов. Новый механизм позволит снизить затраты на технологическое присоединение и оптимизировать цены на электроэнергию.
В «Россетях» отмечают, что для создания рынка требуется формирование достоверной базы данных о мощности потребителей и объеме резерва. Компания готовит предложения по ревизии использования максимальной мощности действующими потребителями.
Подробнее — в материале «Ъ» «Провода тянут на биржу».