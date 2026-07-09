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ФСЗН сказал про доплату за «вредность» пенсионерам в Беларуси

В ФСЗН сказали, когда белорусские пенсионеры получают доплату за «вредность».

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Беларуси пенсионеры получают доплату к заработной плате на «вредном» производстве, пишет газета «Слава працы».

Житель Копыля спросил, можно ли в Беларуси получать доплату за «вредность» после назначения пенсии по возрасту. Белорус обратил внимание на то, что его рабочее место подлежит профессиональному пенсионному страхованию. Но ранее вместо профессионального стажа и уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование он выбрал доплату к зарплате. В 2026 году мужчина достигнет общеустановленного пенсионного возраста, но продолжит выполнять работы, связанные с особыми условиями труда. Поэтому спрашивает, работая на том же рабочем месте, будет ли он получать доплату к зарплате за «вредность», имея уже пенсию по возрасту.

В Копыльском районном отделе ФСЗН рассказали, что работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, специальный (льготный) стаж работы которых до 1 января 2009 года составляет менее половины требуемого для назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет (либо вовсе не имеющие специального стажа) по их выбору предоставляют либо право на профессиональное пенсионное страхование, либо на ежемесячную доплату к зарплате.

Поэтому в данном конкретном случае про доплату за «вредность» пенсионерам говорить не приходится.

— Выплата доплаты, как и уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование, производится только до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста, — констатировали в ФСЗН.