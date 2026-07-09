ФСЗН сказал про доплату за «вредность» пенсионерам в Беларуси

Житель Копыля спросил, можно ли в Беларуси получать доплату за «вредность» после назначения пенсии по возрасту. Белорус обратил внимание на то, что его рабочее место подлежит профессиональному пенсионному страхованию. Но ранее вместо профессионального стажа и уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование он выбрал доплату к зарплате. В 2026 году мужчина достигнет общеустановленного пенсионного возраста, но продолжит выполнять работы, связанные с особыми условиями труда. Поэтому спрашивает, работая на том же рабочем месте, будет ли он получать доплату к зарплате за «вредность», имея уже пенсию по возрасту.