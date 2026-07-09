Названы лучшие вакансии июля 2026 года в Нижнем Новгороде

Самая высокооплачиваемая позиция месяца — автослесарь по ремонту грузовых автомобилей с зарплатой до 270 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит диагностика, ТО и ремонт грузовой техники, поиск и устранение неисправностей. От кандидата ожидают опыт работы с грузовыми машинами, знание их конструкции и умение выполнять ремонтные операции.