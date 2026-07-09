Названы лучшие вакансии июля 2026 года в Нижнем Новгороде

Наиболее привлекательные вакансии июля выделил сервис SuperJob, проанализировав объявления работодателей в Нижнем Новгороде.
Лидерами спроса остались логистика, продажи, автомобильный сектор и промышленность; самые высокие предложения получили водители спецтехники, специалисты по продажам и квалифицированные рабочие.
Самая высокооплачиваемая позиция месяца — автослесарь по ремонту грузовых автомобилей с зарплатой до 270 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит диагностика, ТО и ремонт грузовой техники, поиск и устранение неисправностей. От кандидата ожидают опыт работы с грузовыми машинами, знание их конструкции и умение выполнять ремонтные операции.
В список лучших вошла вакансия регионального представителя с доходом от 120 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит развивать продажи на закреплённой территории, привлекать новых клиентов, вести переговоры и сопровождать партнёров. Работодатели ищут кандидатов с успешным опытом активных продаж, навыками ведения переговоров и готовностью к командировкам.
Также в рейтинге — менеджер по продажам логистических услуг с предложением 101 000−118 000 рублей в месяц. Обязанности включают поиск и развитие клиентской базы, продажу логистических решений и сопровождение сделок. Ключевые требования — опыт в логистических продажах, коммуникабельность и ориентация на результат.
Ещё одна вакансия — начальник терминально-логистического центра (100 000−110 000 рублей в месяц). Руководитель будет организовывать работу центра, управлять персоналом, обеспечивать выполнение производственных показателей и контролировать эффективность логистических процессов. Требуется опыт управления логистическими подразделениями и хорошие организационные навыки.
В рейтинг попала и медицинская вакансия — врач-кардиолог стационара с зарплатой от 100 000 рублей в месяц. Специалист займётся диагностикой и лечением пациентов сердечно-сосудистой группы, ведением медицинской документации и работой в стационаре. От претендентов требуют профильное высшее образование, действующую аккредитацию или сертификат и опыт по специальности.
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