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Курица в Волгограде подорожала на 8%, а огурцы подешевели

В Волгоградской области Волгоградстат опубликовал данные мониторинга цен за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области за неделю с 30 июня по 6 июля продолжился рост цен на мясо птицы, сметану и сахар, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Самым заметным скачком стало подорожание охлажденных и мороженых кур. В среднем по региону цена выросла на 6,2%, а в Волгограде — на 8,15%. Также подорожали мясные консервы для детского питания (+2,7%), сметана (+2,6%), маргарин (+1,9%) и сахар-песок (+1,6%). Незначительно выросли цены на полукопченую колбасу, творог, вермишель и пастеризованное молоко.

На плодоовощном рынке ситуация обратная. Огурцы и помидоры подешевели на 8,3% и 8% соответственно. Картофель потерял в цене 2,9%, капуста — 2,3%. Однако морковь и свекла, наоборот, прибавили в стоимости — 3,4% и 3,1%.