Курица в Волгограде подорожала на 8%, а огурцы подешевели

Самым заметным скачком стало подорожание охлажденных и мороженых кур. В среднем по региону цена выросла на 6,2%, а в Волгограде — на 8,15%. Также подорожали мясные консервы для детского питания (+2,7%), сметана (+2,6%), маргарин (+1,9%) и сахар-песок (+1,6%). Незначительно выросли цены на полукопченую колбасу, творог, вермишель и пастеризованное молоко.