Ролик о ночёвке водителей на АЗС завирусился в соцсетях волгоградцев

«Волгоградская правда» пишет: жители областного центра рассказывают, что им приходится подолгу стоять в очередях, а к вечеру заправиться бензином марки АИ-95 уже нет возможности. Такая ситуация наблюдается с 4 июля и поначалу горожане связывали её с ажиотажем выходных дней, но и в будни она сохранилась.