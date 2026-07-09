Ролик о ночёвке водителей на АЗС завирусился в соцсетях волгоградцев

Волгоградцы пересылают друг другу шуточный ролик: водители по очереди ночуют на заправках и обзванивают знакомых, как только к АЗС приближается бензовоз. Автолюбители посмеиваются над забавным героем постановочного видео и обмениваются информацией о реальном состоянии дел.
«Волгоградская правда» пишет: жители областного центра рассказывают, что им приходится подолгу стоять в очередях, а к вечеру заправиться бензином марки АИ-95 уже нет возможности. Такая ситуация наблюдается с 4 июля и поначалу горожане связывали её с ажиотажем выходных дней, но и в будни она сохранилась.
По словам одного из волгоградцев по имени Максим, в 5:30 утра ему пришлось исколесить три района города, но заправиться удалось только на въезде в Волжский.
Ранее сообщалось, что Волгоградстат перестал информировать жителей региона о ценах на автомобильное топливо. В региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК обратились к жителям области с призывом не запасать бензин впрок.