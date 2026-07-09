В Прикамье средняя цена на бензин с начала июля выросла на 6,2%

На АЗС Пермского края отмечен очередной за последние недели всплеск стоимости всех марок автомобильного топлива. К концу первой декады июля жители региона теперь в среднем за литр бензина платят 78,01 ₽, неделей ранее — 73,45 ₽
По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 70,38 до 74,49 ₽, АИ-95 — 75,53 до 80,33 ₽, АИ-98 осталась прежней — 95,98 до 96,22 ₽ В ПФО самый дорогой бензин на заправках Самарской обл. — 78,81 ₽ В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 72,38 до 74,1 ₽, в Приволжском округе — с 70,94 до 72,04 ₽
По состоянию на 9 июля, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла еще на 3,44 ₽ до 87,91 ₽ за литр, ПФО — с 81,09 до 81,79 ₽, в целом по России — на те же 88,84 до 87,06 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны.
Компания «ЛУКОЙЛ» увеличила поставки бензина в Пермский край. Общественному транспорту и экстренным службам перебои с горючим не грозят.