В Прикамье средняя цена на бензин с начала июля выросла на 6,2%

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 70,38 до 74,49 ₽, АИ-95 — 75,53 до 80,33 ₽, АИ-98 осталась прежней — 95,98 до 96,22 ₽ В ПФО самый дорогой бензин на заправках Самарской обл. — 78,81 ₽ В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 72,38 до 74,1 ₽, в Приволжском округе — с 70,94 до 72,04 ₽