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Калининградские власти рассказали, поступает ли бензин стандарта Евро-3 в регион

В мининфраструктуры прокомментировали ситуацию.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область в настоящее время автомобильное топливо экологического стандарта Евро-3 не поступает. Об этом сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.

Представители ведомства прокомментировали вопрос жителя региона на официальной странице губернатора области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте». Калининградец предположил, что снижение ажиотажа на АЗС связано с тем, что в Калининград завезли топливо стандарта Евро-3.

«Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления, обязательно расскажем», — подчеркнули в мининфраструктуры.

Снижение требований к производству топлива в России со стандарта Евро-5 до Евро-3 влечёт необходимость усилить внимание к обслуживанию двигателей автомобилей, считает руководитель калининградской транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз.

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