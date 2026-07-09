Цена на бензин и дизтопливо растет на фоне очередей на АЗС Волгоградской области

Это официальные цены — средние по всему региону. На деле цена на бензин на заправках разных сетей АЗС в Волгограде и области сильно отличается. Учитывая, что в бак дают залить только 20−30 литров, да и за ними придется отстоять несколько часов в очереди, автомобилисты уже не смотрят на стоимость. Лишь бы быстро найти, где есть бензин нужной марки.