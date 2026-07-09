В Севастополе на шести АЗС «АТАН» будут свободно продавать топливо

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом сообщил, что цены на топливо в городе выросли более чем вдвое — литр самого популярного АИ-95 стоит 197 ₽ Он также отметил, что на данный момент город получает лишь треть от того объема, который необходим Севастополю в сутки.