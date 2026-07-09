Нижегородцев ждут новые правила работы «Почты России» с сентября

Еще одно новшество — создание цифровых почтовых ящиков для граждан и организаций. Через них будут направляться юридически значимые и другие официальные сообщения. Закон также разрешает «Почте России» привлекать сторонние организации и индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки отправлений, а на платежных документах появится возможность размещать рекламу.