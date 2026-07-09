Где в Сочи есть бензин 9 июля 2026

На 30 АЗС действуют лимиты на объем горючего: автомобилистам разрешено заливать в бак не более 30 литров топлива, а на станциях сети «Лукойл» — не более 20 литров. При этом на двух АЗС этой сети горючее доступно исключительно по топливным картам.