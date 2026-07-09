В Псковской области бензин начнут продавать по номерам машин

Ограничения не затронут транспорт оперативных, аварийных и экстренных служб. На АЗС «Сургутнефтегаза» в Пскове бензин АИ-95 и более высоких марок будут отпускать круглосуточно при наличии. Продажу АИ-92 и дизельного топлива проведут с 14:00 до полуночи.