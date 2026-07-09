В Псковской области бензин начнут продавать по номерам машин

В четные даты топливо смогут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни заправки обслужат машины с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9.
Ограничения не затронут транспорт оперативных, аварийных и экстренных служб. На АЗС «Сургутнефтегаза» в Пскове бензин АИ-95 и более высоких марок будут отпускать круглосуточно при наличии. Продажу АИ-92 и дизельного топлива проведут с 14:00 до полуночи.
4 июля президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в часть вторую Налогового кодекса. Закон, среди прочего, допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина.