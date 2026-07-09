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Новый туристический комплекс с модульными домами может появиться в Нижегородской области

Объем инвестиций составляет 127 млн рублей.

Источник: Время

127 млн рублей планируется инвестировать в проект туристического комплекса с автономными модульными домами в Нижегородской области. Соответствующее инвестиционное предложение размещено на региональном инвестиционном портале.

Отмечается, что проект может быть реализован в заповедниках, природоохранных зонах и других территориях, где запрещено капитальное строительство.

Инфраструктура комплекса включает 25 современных объектов в трех типовых модификациях с жилой площадью от 23 до 70 м².

«Автономность строений обеспечивает экономическую привлекательность проекта: солнечные батареи, системы сбора и фильтрации дождевой воды, современные энергосберегающие технологии обеспечивают минимальные эксплуатационные расходы и независимость от внешних источников ресурсов», — говорится в описании.

В числе наиболее вероятных территорий для реализации проекта — Борский, Богородский и Воротынский округа.

Ранее сообщалось, что территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в I квартале начали сопровождение 20 инвестпроектов.