Сервис по поиску работы назвал вакансии с самой высокой зарплатой в Перми

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob отобрал самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в крупнейших городах России. В топ лучших предложений вошли сферы здравоохранения, промышленности, строительства, продажа, IT, а также квалифицированные рабочие и водители.