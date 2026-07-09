Сервис по поиску работы назвал вакансии с самой высокой зарплатой в Перми

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob отобрал самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в крупнейших городах России. В топ лучших предложений вошли сферы здравоохранения, промышленности, строительства, продажа, IT, а также квалифицированные рабочие и водители.
В топ-5 Перми вошли вакансии с зарплатами: менеджер активных продаж — от 100 тыс. руб.; директор магазина — 97−126 тыс. руб.; водитель-курьер — от 92 тыс. руб.; врач УЗИ — от 90 тыс. руб.; парикмахер — от 90 тыс. руб.
В Москве топ возглавила вакансия начальника проектного отдела, Санкт-Петербурге — начальника отдела сетевого администрирования, Казани — руководителя IT-проектов, Нижнем Новгороде — начальника логистического центра с предлагаемыми зарплатами от 200 тыс. до 350 тыс. руб. в месяц.
Средняя зарплата в Перми составляет 101 тыс. руб. Самые высокие зарплаты в Приволжье у нижегородских айтишников и казанских банкиров.