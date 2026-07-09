Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сервис по поиску работы назвал вакансии с самой высокой зарплатой в Перми

Топ-5 возглавляет вакансия с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob отобрал самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в крупнейших городах России. В топ лучших предложений вошли сферы здравоохранения, промышленности, строительства, продажа, IT, а также квалифицированные рабочие и водители.

В топ-5 Перми вошли вакансии с зарплатами: менеджер активных продаж — от 100 тыс. руб.; директор магазина — 97−126 тыс. руб.; водитель-курьер — от 92 тыс. руб.; врач УЗИ — от 90 тыс. руб.; парикмахер — от 90 тыс. руб.

В Москве топ возглавила вакансия начальника проектного отдела, Санкт-Петербурге — начальника отдела сетевого администрирования, Казани — руководителя IT-проектов, Нижнем Новгороде — начальника логистического центра с предлагаемыми зарплатами от 200 тыс. до 350 тыс. руб. в месяц.

Средняя зарплата в Перми составляет 101 тыс. руб. Самые высокие зарплаты в Приволжье у нижегородских айтишников и казанских банкиров.