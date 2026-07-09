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Bloomberg: судоходство в Ормузе почти полностью остановилось

Проход торговых судов через Ормузский пролив практически остановлен второй день подряд на фоне ударов США по Ирану, пишет Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает агентство, из крупных судов, следовавших через пролив из Персидского залива, замечен лишь один супертанкер, который находится под американскими санкциями. Его сопровождал контейнеровоз под флагом Ирана.

«Однако не исключено, что некоторые суда пересекают пролив с выключенными транспондерами», — отметили журналисты.

Днем ранее через Ормузский пролив в обе стороны прошло около 14 грузовых судов. Bloomberg подчеркивает, что это минимальный показатель с 16 июня, когда Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании.

Для сравнения: в среднем за три недели после заключения временного соглашения между странами пролив пересекали 34 судна в день, говорится в материале.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с жестким заявлением в адрес Соединенных Штатов. Он предупредил, что любое новое обострение со стороны Вашингтона вызовет незамедлительную реакцию. При этом контроль над Ормузским проливом, по его словам, остается прерогативой исключительно Тегерана. «Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы», — написал Галибаф в четверг в соцсети X.

Напомним, ситуация в Иране вновь обострилась — США нанесли удары по военным объектам Тегерана. В ответ иранские военные атаковали военные базы американцев.

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