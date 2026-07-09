Глава Кузбасса заявил о снижении «ажиотажного спроса» на бензин

По словам господина Середюка, сейчас топливо в регионе реализуется через АЗС федеральных сетей. Заправки небольших компаний не работают, на местах есть очереди. Для решения вопроса власти Кузбасса договорились с крупными заводами о поставках на независимые АЗС.