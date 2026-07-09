Ормуз опустел: новые удары США парализовали главный нефтяной путь

Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Причиной стали авиаудары, которые ВС США наносят по иранским объектам второй день подряд. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg, изучившие данные спутниковых и навигационных систем слежения.
Сейчас суда фиксируются только в акватории, прилегающей к иранскому побережью — там проходит так называемый северный коридор, который официально разрешён Тегераном для перевозок. Противоположная сторона пролива, где расположен оманский маршрут, полностью пустует: по информации Bloomberg, там не зафиксировано ни одного движущегося корабля.
На всей водной артерии в настоящее время находятся лишь два крупнотоннажных судна: один супертанкер, внесённый в санкционные списки США, и контейнеровоз, ходящий под флагом Ирана. При этом эксперты не исключают, что часть кораблей может скрываться в проливе, но с выключенными передатчиками, что делает их невидимыми для систем контроля.
По итогам среды через пролив в обе стороны проследовали 14 грузовых судов. Для сравнения: до недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном среднесуточный трафик через этот стратегически важный канал составлял 34 коммерческих корабля. Таким образом, интенсивность движения снизилась более чем в два раза.
Трамп пообещал наносить по Ирану 20 ударов в ответ на каждую атаку.
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