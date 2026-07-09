Ормуз опустел: новые удары США парализовали главный нефтяной путь

На всей водной артерии в настоящее время находятся лишь два крупнотоннажных судна: один супертанкер, внесённый в санкционные списки США, и контейнеровоз, ходящий под флагом Ирана. При этом эксперты не исключают, что часть кораблей может скрываться в проливе, но с выключенными передатчиками, что делает их невидимыми для систем контроля.