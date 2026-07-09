Липецкий губернатор обвинил нефтекомпании в дезинформации о поставках топлива

По словам губернатора, «так быть не должно». Он пояснил, что если топлива нет, то «регион должен получать честную информацию». «Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди… Регион не может стабилизировать ситуацию в одиночку», — подчеркнул он.