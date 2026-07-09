В Омске выросло число вакансий с высокой зарплатой

Согласно данным базы вакансий рекрутмент-сервиса по поиску работы HeadHunter, 77 процентов «дорогих» предложений в Омской области подразумевает вахтовый график работы. Для сравнения: в Красноярском крае и Иркутской области — 80−84 процента.
Предприятия Якутии готовы платить на руки прорабу по инженерным сетям и машинисту бульдозера от 700 тысяч и 515 тысяч рублей соответственно. Геодезисту предлагают 250 тысяч. Вакансия предполагает официальное трудоустройство с вахтой на 60 смен и одиннадцатичасовым рабочим днем. От претендента требуется наличие собственного оборудования, а также опыт работы по специальности от трех лет, причем с навыками владения современным программным обеспечением. Работодатель оплатит проезд, предоставит общежитие, спецодежду, питание в столовой.
Не покидая Омский регион, 440 тысяч рублей в месяц может зарабатывать начальник участка пути, 400 тысяч — дорожный мастер. Столько же предлагают руководителю отдела продаж в стоматологии. «Требуется вдохновляющий лидер для команды», — акцентирует работодатель. До 350 тысяч рублей на руки обещают врачу-хирургу, но при этом добавляют: «Первые три месяца — гарантированный доход не менее 150 тысяч рублей».
Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей размещают компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования, розничной торговли, перевозок, логистики, бизнес-услуг.
Примечательно, что уровень образования уходит на второй план. В 80 процентах случаев компании либо не требуют наличия диплома, либо не указывают это как ключевое условие.
В то же время профессиональный опыт работодатели оценивают куда более строго. Так, 54 процента вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей предполагают опыт работы до трех лет, 23 процента — до шести. «Лишь каждое пятое подобное предложение доступно начинающим специалистам без профессионального опыта», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru, макрорегион Сибирь Лилия Эсауленко.
По подсчетам аналитиков HeadHunter, на начало лета медианная предлагаемая заработная плата в Сибирском федеральном округе составляла 79818 рублей. Это на четырнадцать процентов (или на 9818 рублей) больше, чем год назад.
Между тем
В 2026 году в службу занятости обратились более 24 тысяч жителей Омской области, и более 13 тысяч из них трудоустроены. Так, 67 процентов соискателей выбрали рабочие профессии — водителей, слесарей, электромонтеров, операторов оборудования на промышленных предприятиях.
«Омск — промышленный город, где всегда есть работа на производстве. Рост числа вакансий связан также с возможностью обучения персонала по востребованным позициям», — пояснила и. о. директора регионального Кадрового центра Татьяна Цой. Сейчас портал «Работа России» предлагает жителям Омской области более 17 тысяч рабочих мест.