В Омске выросло число вакансий с высокой зарплатой

Предприятия Якутии готовы платить на руки прорабу по инженерным сетям и машинисту бульдозера от 700 тысяч и 515 тысяч рублей соответственно. Геодезисту предлагают 250 тысяч. Вакансия предполагает официальное трудоустройство с вахтой на 60 смен и одиннадцатичасовым рабочим днем. От претендента требуется наличие собственного оборудования, а также опыт работы по специальности от трех лет, причем с навыками владения современным программным обеспечением. Работодатель оплатит проезд, предоставит общежитие, спецодежду, питание в столовой.