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Энергетики ДРСК продолжают готовить энергообъекты Приморья к зиме

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнили более 35% работ годового плана ремонтной программы.

Источник: Комсомольская правда

С начала года специалисты филиала отремонтировали более 43 условных километров линий электропередачи, заменили 205 изоляторов и 304 опоры ЛЭП. Также за этот период проведён капитальный ремонт 85 трансформаторных подстанций 6−10/0,4 кВ, 19 выключателей и 39 разъединителей 35−110 кВ. Весной капитально отремонтировали трансформатор на подстанции 110 кВ «Глубинная» в Красноармейском округе.

Объём чистки просеки на сегодняшний день составляет 900 га, это почти 70% от запланированного количества. В настоящее время работы идут на ВЛ 110 кВ «Арсеньев-2 — Арсеньев-1», ВЛ 35 кВ «Анучино — Чернышевка», ВЛ 35 кВ «Гражданка — Чернышевка», ВЛ 35 кВ «Новосысоевка — В-2», ВЛ 110 кВ «Раздольное-2 — Тереховка», ВЛ 35 кВ «Веденка — Новотроицкое», а также ВЛ 10 кВ в Чугуевском округе и Уссурийском городском округе.

Кроме этого, энергетики компании восстанавливают антикоррозийное покрытие металлических элементов опор, устанавливают информационные знаки и знаки, предупреждающие об опасности электрического тока.

Все мероприятия программы направлены на повышение надёжности электросетевого комплекса на территории Приморского края.

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