Энергетики ДРСК продолжают готовить энергообъекты Приморья к зиме

С начала года специалисты филиала отремонтировали более 43 условных километров линий электропередачи, заменили 205 изоляторов и 304 опоры ЛЭП. Также за этот период проведён капитальный ремонт 85 трансформаторных подстанций 6−10/0,4 кВ, 19 выключателей и 39 разъединителей 35−110 кВ. Весной капитально отремонтировали трансформатор на подстанции 110 кВ «Глубинная» в Красноармейском округе.
Объём чистки просеки на сегодняшний день составляет 900 га, это почти 70% от запланированного количества. В настоящее время работы идут на ВЛ 110 кВ «Арсеньев-2 — Арсеньев-1», ВЛ 35 кВ «Анучино — Чернышевка», ВЛ 35 кВ «Гражданка — Чернышевка», ВЛ 35 кВ «Новосысоевка — В-2», ВЛ 110 кВ «Раздольное-2 — Тереховка», ВЛ 35 кВ «Веденка — Новотроицкое», а также ВЛ 10 кВ в Чугуевском округе и Уссурийском городском округе.
Кроме этого, энергетики компании восстанавливают антикоррозийное покрытие металлических элементов опор, устанавливают информационные знаки и знаки, предупреждающие об опасности электрического тока.
Все мероприятия программы направлены на повышение надёжности электросетевого комплекса на территории Приморского края.