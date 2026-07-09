Энергетики ДРСК продолжают готовить энергообъекты Приморья к зиме

Объём чистки просеки на сегодняшний день составляет 900 га, это почти 70% от запланированного количества. В настоящее время работы идут на ВЛ 110 кВ «Арсеньев-2 — Арсеньев-1», ВЛ 35 кВ «Анучино — Чернышевка», ВЛ 35 кВ «Гражданка — Чернышевка», ВЛ 35 кВ «Новосысоевка — В-2», ВЛ 110 кВ «Раздольное-2 — Тереховка», ВЛ 35 кВ «Веденка — Новотроицкое», а также ВЛ 10 кВ в Чугуевском округе и Уссурийском городском округе.