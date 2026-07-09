В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС

«Правительством РК разработан пакет мер поддержки крымских предпринимателей в сложившейся ситуации. Среди них: понижение размера платы за размещение нестационарных торговых объектов; отсрочка на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности Республики Крым (до 20 декабря 2026 года) по некоторым категориям земли», — написал руководитель региона.
Кроме того, предлагается снизить размер платы за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков, а также реструктуризировать задолженность по договорам лизинга Региональной лизинговой компании.
Также для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.
Помимо этого, по словам Аксенова, будут скорректированы календарные планы реализации инвестпроектов, а бизнес сможет получить льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства РК.
Еще одна мера поддержки — продление периода выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в свободной экономической зоне.
По словам главы республики, также рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Кроме того, бизнесу предлагается обучение и сопровождение.
Подробнее о мерах поддержки*
- Аренда земли (собственность республики) — отсрочка платежей с 1 июля по 1 ноября для сельхозземель, жилой застройки, общепита, гостиниц, производства, энергетики, курортной сферы и др.
- Аренда республиканского имущества (нежилые помещения, оборудование) — снижение на 75% с 1 июля до 31 октября для производителей продуктов, отелей, санаториев, детских лагерей и кинотеатров.
- Нестационарные объекты — рекомендовано снижение платы с 1 июня по 30 сентября (сезонная торговля и услуги).
- Микрозаймы — льготная ставка ниже ключевой ставки ЦБ, реструктуризация ранее выданных займов на 12 месяцев, приостановка штрафов и пеней до 6 месяцев.
- Лизинг — реструктуризация задолженности в 2026—2027 гг. при форс-мажоре (сбои логистики, топлива, энергии).
- Инвестпроекты — корректировка календарных планов,
в т. ч.для участников СЭЗ.
- Аренда земли (собственность республики) — отсрочка платежей с 1 июля по 1 ноября для сельхозземель, жилой застройки, общепита, гостиниц, производства, энергетики, курортной сферы и др.
- Аренда республиканского имущества (нежилые помещения, оборудование) — снижение на 75% с 1 июля до 31 октября для производителей продуктов, отелей, санаториев, детских лагерей и кинотеатров.
- Нестационарные объекты — рекомендовано снижение платы с 1 июня по 30 сентября (сезонная торговля и услуги).
- Микрозаймы — льготная ставка ниже ключевой ставки ЦБ, реструктуризация ранее выданных займов на 12 месяцев, приостановка штрафов и пеней до 6 месяцев.
- Лизинг — реструктуризация задолженности в 2026—2027 гг. при форс-мажоре (сбои логистики, топлива, энергии).
- Инвестпроекты — корректировка календарных планов,
в т. ч.для участников СЭЗ.
* Информация с сайта Минэкономразвития Крыма.
Режим ЧС в Крыму.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.