Сразу несколько дорог станут платными в Казахстане уже на этой неделе

По информации «КазАвтоЖол», с 10 июля два участка дорог станут платными: Караганда — Балхаш — Бурылбайтал и Бурылбайтал — Курты. С 11 июля платность введут на участке Талдыкорган — Усть-Каменогорск.
Идентификацию транспортных средств и начисление платы за проезд будут осуществлять в автоматическом режиме — путем фиксации государственного регистрационного номерного знака при проезде через арки контроля, — уточнили в компании.
Протяженность платного участка Караганда — Балхаш — Бурылбайтал составит 645,64 км, из которых 91 км — действующие, а 554,64 км — новые. Начальный пункт — км 247+700, конечный — км 2151+000. Скоростной режим — не более 140 км/ч. Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Бухар-Жырауском, Абайском, Шетском, Актогайском, Мойынкумском, Жамбылском районах, а также в городах Балхаш и Приозерск.
Платный участок Бурылбайтал — Курты составит 80 км. Начальный пункт — км 1041+000, конечный — км 1121+000. Скоростной режим — не более 140 км/ч. Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Жамбылском и Илийском районах.
Участок Талдыкорган — Усть-Каменогорск протяженностью 772,955 км станет платным с 11 июля. Из них 32,4 км — I категории, 740,55 км — II категории. Начальный пункт — км 287+000, конечный — км 1073+000. Скоростной режим: для участка I-б категории — не более 110 км/ч; для участка II категории — не более 100 км/ч. Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Ескельдинском, Аксуском, Саркандском, Алакольском, Урджарском, Аягозском, Жарминском и Уланском районах.
Абонентская плата предусмотрена для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку. Она оформляется сроком на один месяц или один год и устанавливается в зависимости от типа транспортного средства и его грузоподъемности, — добавили в «КазАвтоЖол».
В компании также напомнили, как можно оформить абонентскую плату:
в личном кабинете на сайте kaztoll.kz;
по бесплатному номеру контакт-центра 1403;
в пунктах взимания платы;
в центрах по работе с клиентами.