Сразу несколько дорог станут платными в Казахстане уже на этой неделе

Абонентская плата предусмотрена для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку. Она оформляется сроком на один месяц или один год и устанавливается в зависимости от типа транспортного средства и его грузоподъемности, — добавили в «КазАвтоЖол».