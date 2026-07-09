В Приморье заработал крупнейший в крае обновленный пункт пропуска

Его модернизация стала важным этапом в развитии международного транспортного коридора «Приморье-1». Пропускная способность объекта значительно увеличилась: новый комплекс может обрабатывать до 1,3 тысячи транспортных средств ежедневно, что в три раза больше, чем раньше. Прежде мощность перехода составляла 450 грузовиков и автобусов в сутки.
— Реконструкция пункта пропуска «Пограничный» проведена по поручению Владимира Путина. Это важный шаг для логистики Приморья и всего макрорегиона. Приморский край всегда был визитной карточкой России на востоке. Теперь наши въездные ворота полностью соответствуют международным стандартам, — отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин, который принял участие в торжественной церемонии открытия важного инфраструктурного объекта.
Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что открытие обновленного пункта стало долгожданным для всей логистической отрасли Дальнего Востока.
— Многие перевозчики, участники внешнеэкономической деятельности, жители приграничных территорий хорошо знают и помнят, с какими ограничениями приходилось сталкиваться все эти годы: очереди, ожидание, дополнительное время в пути. Сегодня создаются совершенно другие условия для пересечения государственной границы — более комфортные и современные. Теперь наша общая задача — максимально быстро наладить и синхронизировать работу всех служб и технологических процессов. Новый пункт пропуска должен работать четко и эффективно для граждан и бизнеса, — отметил Олег Кожемяко.
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Приморцы и гости края, которые пользуются погранпереходами в регионе, как и представители бизнеса, знают, что пересечение границы — настоящее испытание. Люди проводят в ожидании долгие часы — не меньше трех-четырех. Бывали ситуации, когда туристы застревали на погранпереходе на шесть и даже восемь часов. Большую часть времени они сидели в автобусах. Без воды и еды. Особенно страдали дети и пожилые люди. Что касается водителей большегрузов, то им просто приходилось ночевать в авто. При этом прохождение китайского участка пункта пропуска занимает 15−30 минут.
Туроператоры с восторгом восприняли новость об открытии обновленного перехода.
Сегодня создаются более комфортные и современные условия для пересечения границы. Теперь задача — наладить и синхронизировать работу служб и технологических процессов.
— Это очень важное для нас, туристических компаний, событие. Наконец-то наши клиенты хотя бы на данном направлении не будут простаивать в очереди часами. С нетерпением ждем, когда и другие пункты будут реконструированы и станут удобными воротами в соседние страны, а не полосой препятствий, — заявила генеральный директор компании «Восток Интур» Инна Мухина.
В Приморье сегодня активно обновляется инфраструктура на границе. Так, до конца второго полугодия 2026 года планируется открытие еще двух крупных переходов: «Краскино» с проектной мощностью до 650 грузовиков в сутки, что в пять раз превышает текущие показатели, и «Хасан» — единственный автопереход на границе с КНДР, рассчитанный на 200 машин ежедневно. Напомним, что в этом месте скоро будет введен в эксплуатацию автомобильный мост через реку Туманную. Кроме того, ведется реконструкция пункта пропуска «Марково».
Увы, приходится признать, что все эти работы стартовали с опозданием даже не на годы, а на десятилетия. С китайской стороны такие объекты, современные и комфортабельные, были построены еще в 1990-е годы, когда граждане России и Китая получили возможность ездить в гости друг к другу. При этом некоторые китайские пункты пропуска за минувший период уже были реконструированы. И даже не по одному разу. Сегодня можно увидеть на той стороне границы практически дворцы с магазинами, кафешками и современными туалетами.
— Событие это, конечно, важное, но хочу напомнить, что реконструкция «Пограничного» должна была быть завершена еще в 2012 году. То есть аккурат к саммиту организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который прошел тогда во Владивостоке, — напомнил экономист и демограф, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев. — Был даже разработан проект одного комплекса на две страны, что позволило бы людям проходить все процедуры контроля, не выходя на улицу. В итоге китайцы нас так и не дождались и построили пункт на своей части границы. И не так важно, кто или что в этом виновато, главное понимать, что это очень серьезно тормозит наше сотрудничество с Китаем. Президент поставил задачу по повороту на восток, а в итоге, получается, здесь все уперлось в пункты пропуска. Надеюсь, что выводы сделаны и эта проблема все же будет скоро решена.
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С ним согласен и известный российский китаист, главный научный сотрудник, заведующий Центром глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктор Ларин.
— Реализации таких амбициозных целей, которые Россия ставит перед собой на восточном направлении, безусловно, не должны мешать сложности на пунктах пропуска на границе. Они не только создают неудобства для людей и бизнеса, но и негативно сказываются на репутации нашей страны. Это очень застарелая проблема, и отрадно, что она начала решаться, — заявил эксперт.
Тем не менее сотрудничество Приморья с КНР развивается достаточно динамично. Так, 29 июня в международном аэропорту столицы края был торжественно открыт новый маршрут — прямой перелет между Владивостоком и Чаньчунем. По авиационной традиции на перроне воздушное судно китайского авиаперевозчика Chengdu Airlines встретили водной аркой.
Регулярные рейсы в Чанчунь, административный центр провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, в летнем расписании будут осуществляться с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 1 час 25 минут. Кстати, нынешним летом из Владивостока прямым авиарейсом можно улететь уже в 11 городов Китая.
— Международный аэропорт Владивосток продолжает наращивать частоту полетов и демонстрирует устойчивую динамику роста количества пассажиров на китайском направлении, — заявил Денис Чмутов, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток. — Открытие прямого авиасообщения с городом Чанчунь — важное событие, которое даст еще больше возможностей для туристических и деловых поездок и внесет свой вклад в развитие российско-китайских экономических отношений.