В Приморье заработал крупнейший в крае обновленный пункт пропуска

— Событие это, конечно, важное, но хочу напомнить, что реконструкция «Пограничного» должна была быть завершена еще в 2012 году. То есть аккурат к саммиту организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который прошел тогда во Владивостоке, — напомнил экономист и демограф, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев. — Был даже разработан проект одного комплекса на две страны, что позволило бы людям проходить все процедуры контроля, не выходя на улицу. В итоге китайцы нас так и не дождались и построили пункт на своей части границы. И не так важно, кто или что в этом виновато, главное понимать, что это очень серьезно тормозит наше сотрудничество с Китаем. Президент поставил задачу по повороту на восток, а в итоге, получается, здесь все уперлось в пункты пропуска. Надеюсь, что выводы сделаны и эта проблема все же будет скоро решена.