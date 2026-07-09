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Штраф в 100 тысяч рублей заплатит житель Братского района за фиктивную регистрацию в своей квартире двух человек

Братский городской суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в фиктивной регистрации граждан в своей квартире. Ему придется заплатить крупный штраф. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Как было установлено, мужчина, являясь собственником квартиры в Вихоревке, прописал у себя родственницу супруги и своего знакомого. При этом намерения предоставлять им жилье у него не было.

Регистрация осуществлялась через многофункциональный центр, при этом осужденный знал, что указанные лица проживать у него не будут. В результате противоправных действий уполномоченные органы были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением правил регистрационного учета на территории РФ, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Суд признал вихоревчанина виновным по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту жительства» (ст. 322.2 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.