В Приморье со строительной компании взыскали 12 миллионов рублей долга

Когда истец получил исполнительный лист, а должник не погасил задолженность в добровольном порядке, в дело вмешались судебные приставы. Они наложили запрет на регистрационные действия в отношении спецтехники недобросовестной организации, что фактически парализовало возможность продажи или переоформления имущества. Кроме того, руководителя компании официально предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта. Эти меры оказались решающими — компания перечислила всю сумму задолженности.