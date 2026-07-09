Счетная палата предложила пополнить бюджет доходами «Главгосэкспертизы»

Главгосэкспертиза отвечает за государственную экспертизу проектной документации по крупным и сложным объектам. Доходы ведомства, по данным СП, постепенно росли и в течение длительного времени превышали его затраты. В 2020 году «Главгосэкспертиза» заработала 6,6 млрд руб., в 2025-м — 12,1 млрд руб. На счетах организации образовались «излишки денежных средств», на начало 2026-го они составили около 11,9 млрд руб. Эта сумма сформировалась за счет собственных средств учреждения и процентов с банковских счетов, уточнили аудиторы. В Минстрое заявили, что организация «находится на самофинансировании».