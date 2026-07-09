В Сибири вводят специальные режимы для предотвращения ЧС и обеспечения топливом

— Провел региональный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке. Приняли несколько важных решений. Главная цель на ближайшее время — улучшить логистику доставки. Поэтому снимем ограничения для движения бензовозов по дорожной сети наших городов — это ускорит привоз топлива на АЗС. На заправках сети «Татнефть» начнет появляться бензин марки АИ-92. Первые партии привезут на заправки в Кемерово, далее — в другие города. Поможем также получить бензин и независимым АЗС. Штаб показал свою эффективность. Решения, принятые на первом заседании, в том числе по отпуску в десятилитровые канистры, уже выполняются.