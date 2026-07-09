Ни коров, ни молока: Приморье осталось без нового животноводческого комплекса

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковое заявление Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), заключенного с ООО «Агротехнологии Солард»*, сообщает ИА PrimaMedia.
Как следует из материалов дела, в соответствии с соглашением, заключенным с КРДВ в декабре 2019 года, инвестор должен был создать предприятие с производством молока и молочных продуктов в животноводческом комплексе в период с 2020 по 2023 год.
Объем инвестиций по соглашению планировался в размере 541,8 млн рублей. Однако проект так и не был реализован.
По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Агротехнологии Солард» с августа 2023 года является его директор Виктор Свидан, руководитель и собственник ООО «Дальпищепром» (Владивосток), специализацией которого заявлено «разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока».
*Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Преференциальный режим Свободного порта Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа.