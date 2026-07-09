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Ни коров, ни молока: Приморье осталось без нового животноводческого комплекса

За срыв проекта инвестор лишен статуса резидента Свободного порта Владивосток.

Источник: PrimaMedia.ru

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковое заявление Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), заключенного с ООО «Агротехнологии Солард»*, сообщает ИА PrimaMedia.

Как следует из материалов дела, в соответствии с соглашением, заключенным с КРДВ в декабре 2019 года, инвестор должен был создать предприятие с производством молока и молочных продуктов в животноводческом комплексе в период с 2020 по 2023 год.

Объем инвестиций по соглашению планировался в размере 541,8 млн рублей. Однако проект так и не был реализован.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Агротехнологии Солард» с августа 2023 года является его директор Виктор Свидан, руководитель и собственник ООО «Дальпищепром» (Владивосток), специализацией которого заявлено «разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока».

*Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Преференциальный режим Свободного порта Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа.

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