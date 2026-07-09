636 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана всего за неделю

Последние данные показывают, что только за семь дней сотрудники Пограничной службы пресекли почти четыре десятка подобных попыток, а объем обнаруженных незадекларированных средств исчисляется сотнями миллионов тенге. Именно поэтому ведомство вновь призывает граждан и иностранных путешественников заранее ознакомиться с действующими правилами перед пересечением государственной границы.