636 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана всего за неделю

Только за одну неделю пограничники выявили десятки случаев незаконного перемещения денег через государственную границу, а общая сумма обнаруженной незадекларированной валюты превысила 636 миллионов тенге.
Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ.
Более 636 миллионов тенге за неделю.
По данным ведомства, с 30 июня по 7 июля в пунктах пропуска по всему Казахстану пресечено 38 попыток вывоза незадекларированных денежных средств.
Общая сумма обнаруженной наличности составила свыше 636 миллионов тенге.
Все выявленные факты были зафиксированы во время пограничного контроля. После оформления материалов они переданы в компетентные органы для принятия процессуальных решений.
Самый крупный случай произошел на КПП «Кордай».
Наиболее значительную сумму обнаружили на автомобильном пункте пропуска «Кордай» в Жамбылской области.
Во время проверки багажа у иностранного гражданина сотрудники Пограничной службы нашли 350 тысяч долларов США, что эквивалентно 170 037 000 тенге.
Материалы по данному факту также направлены по подследственности для дальнейшего разбирательства.
Что важно знать путешественникам.
В Пограничной службе КНБ напомнили, что действующее законодательство Казахстана устанавливает ограничения на вывоз наличных денежных средств за пределы страны.
«Пограничная служба КНБ напоминает о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США)».
Если сумма превышает установленный лимит, перевозка наличных без соблюдения требований законодательства может повлечь предусмотренные законом меры ответственности.
Почему такие случаи выявляют регулярно.
Контроль за перемещением наличных денежных средств остается одним из важных направлений работы на государственной границе. Такие проверки направлены на предотвращение незаконного вывоза капитала, а также выявление нарушений требований валютного законодательства.
Последние данные показывают, что только за семь дней сотрудники Пограничной службы пресекли почти четыре десятка подобных попыток, а объем обнаруженных незадекларированных средств исчисляется сотнями миллионов тенге. Именно поэтому ведомство вновь призывает граждан и иностранных путешественников заранее ознакомиться с действующими правилами перед пересечением государственной границы.