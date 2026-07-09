Автомаляр и водитель погрузчика стали лучшими вакансиями июля в Волгограде

Водителю погрузчика за зарплату от 102 300 до 120 000 рублей в месяц предстоит выполнять погрузочно-разгрузочные работы, перемещать грузы на складе и соблюдать технику безопасности. Нужно иметь удостоверение на управление погрузчиком. От 100 тысяч может получать менеджер активных продаж и автослесарь. От 85 тысяч готовы платить специалисту по согласованию медицинских услуг: нужно работать со страховыми компаниями, взаимодействие с лечебными учреждениями и вести документацию.