Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал на 2,1%

По данным ведомства, бензин марки АИ-92 подорожал на 2,1% — до 69,97 рубля за литр, АИ-95 вырос в цене на 2,2% — до 75,25 рубля, а АИ-98 прибавил 0,5% и достиг 95,10 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,2% — до 81,1 рубля за литр.