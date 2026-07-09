Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал на 2,1%

Средняя стоимость бензина в Нижегородской области за неделю с 30 июня по 6 июля выросла на 2,1% и достигла 73,51 рубля за литр. Об этом сообщается в публикации Росстата.
По данным ведомства, бензин марки АИ-92 подорожал на 2,1% — до 69,97 рубля за литр, АИ-95 вырос в цене на 2,2% — до 75,25 рубля, а АИ-98 прибавил 0,5% и достиг 95,10 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,2% — до 81,1 рубля за литр.
Как сообщалось ранее, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях: по нечётным датам заправиться могут автомобили с номерами, начинающимися на нечётную цифру, а по чётным — владельцы машин с чётными номерами.