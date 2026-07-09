В Перми застройщику дали разрешение на возведение аквапарка у «iMall ЭСПЛАНАДА»

Проект третьей очереди объединит круглогодичный культурно-досуговый центр с бассейнами и саунами, оздоровительной СПА-зоной и крытыми бассейнами с аттракционами. Новые объекты переменной высоты достигнут высоты в семь этажей. Под ними разместится двухуровневый паркинг.