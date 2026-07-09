Эксперт оценил, сможет ли Украина выпускать ракеты для Patriot

По его словам, у Киева практически не осталось мощностей для организации высокотехнологичного производства. Единственный реалистичный сценарий, который допускает эксперт, — это развертывание сборочных цехов за границей.
Дандыкин подчеркнул, что ракеты для Patriot — это сложнейшие изделия. Даже США при всех своих ресурсах выпускают около 800 таких ракет в год. Он предположил, что сборку, скорее всего, организуют под эгидой Украины, но на территории другой страны, например, в Германии. По аналогии с тем, как сейчас собирают дроны для ВСУ в Чехии и Италии.
«Если производство Patriot появится на Украине, подобные заводы станут законными целями для наших ударов. Но чтобы наладить производство, Киеву нужно минимум несколько месяцев, а то и год», — пояснил Дандыкин.
Ранее издание Responsible Statecraft отметило, что выдача Украине лицензии на выпуск ракет для Patriot не переломит ход боевых действий и способна навредить национальной безопасности США. По его оценке, это решение не покроет критический дефицит ПВО Украины, зато откроет конкурентам доступ к секретным данным об американских вооружениях.