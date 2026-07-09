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Эксперт оценил, сможет ли Украина выпускать ракеты для Patriot

Украина не способна в одиночку обеспечить выпуск ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, у Киева практически не осталось мощностей для организации высокотехнологичного производства. Единственный реалистичный сценарий, который допускает эксперт, — это развертывание сборочных цехов за границей.

Дандыкин подчеркнул, что ракеты для Patriot — это сложнейшие изделия. Даже США при всех своих ресурсах выпускают около 800 таких ракет в год. Он предположил, что сборку, скорее всего, организуют под эгидой Украины, но на территории другой страны, например, в Германии. По аналогии с тем, как сейчас собирают дроны для ВСУ в Чехии и Италии.

«Если производство Patriot появится на Украине, подобные заводы станут законными целями для наших ударов. Но чтобы наладить производство, Киеву нужно минимум несколько месяцев, а то и год», — пояснил Дандыкин.

Ранее издание Responsible Statecraft отметило, что выдача Украине лицензии на выпуск ракет для Patriot не переломит ход боевых действий и способна навредить национальной безопасности США. По его оценке, это решение не покроет критический дефицит ПВО Украины, зато откроет конкурентам доступ к секретным данным об американских вооружениях.