Эксперт оценил, сможет ли Украина выпускать ракеты для Patriot

Дандыкин подчеркнул, что ракеты для Patriot — это сложнейшие изделия. Даже США при всех своих ресурсах выпускают около 800 таких ракет в год. Он предположил, что сборку, скорее всего, организуют под эгидой Украины, но на территории другой страны, например, в Германии. По аналогии с тем, как сейчас собирают дроны для ВСУ в Чехии и Италии.