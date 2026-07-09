Две не простоявшие и века 2-этажки снесут на юге Волгограда

МКД на улице Мачтозаводской, 136, был построен в 1955 году из деревянных щитов. Здание под номером 146 на той же улице уже кирпичное — его возвели двумя годами позже. Оба «ветерана», чей возраст составил около 70 лет, были признаны аварийными и не подлежащими капитальному ремонту.