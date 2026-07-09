Капитальный ремонт 3 железнодорожных переездов в черте Красноярска выполнит КрасЖД до конца года

В настоящее время капитальный ремонт стартовал на железнодорожном переезде, который находится на улице Судостроительной (Свердловский район). Здесь уже заменен старый путь на новую рельсошпальную решетку на железобетонных шпалах, уложено современное покрытие из резиновой крошки.