Современные технологии меняют угольную промышленность: что обсуждали на семинаре Минэнерго России

Значительный вклад в надежное энергоснабжение востока страны вносят предприятия СУЭК-Красноярск. Они ежегодно добывают десятки миллионов тонн бурого угля Канско-Ачинского бассейна, который благодаря низкой зольности и невысокому содержанию серы считается одним из самых качественных и экологичных видов топлива для большой энергетики. Этот уголь обеспечивает стабильную работу крупнейших электростанций многих регионов Сибири и объектов ЖКХ Дальнего Востока, а значит — надежное электроснабжение и теплоснабжение миллионов жителей, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры.