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Современные технологии меняют угольную промышленность: что обсуждали на семинаре Минэнерго России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Будущее одной из ключевых отраслей российской экономики сегодня связано не только с объемами добычи. Новые технологии меняют подходы к производству энергии, повышают экологичность и позволяют получать из угля продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Будущее одной из ключевых отраслей российской экономики сегодня связано не только с объемами добычи. Новые технологии меняют подходы к производству энергии, повышают экологичность и позволяют получать из угля продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Эти направления обсудили участники семинара «Будущее угля», который прошел в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский подчеркнул, что угольная отрасль остается одной из базовых для экономики страны.

«Она особенно важна для Сибири и Дальнего Востока. Каждый второй киловатт-час за Уралом вырабатывается на угле, практически все теплоснабжение этих территорий также обеспечивается углем. От отрасли зависят десятки промышленных предприятий, 31 моногород и полтора миллиона жителей», — отметил Владимир Валерьевич.

О роли угольной генерации в современной энергетике рассказала член правления «Интер РАО» Александра Панина. По ее словам, несмотря на активное развитие возобновляемых источников энергии, угольные электростанции сегодня обеспечивают около трети мирового производства электроэнергии, а для России сохраняют особое значение в энергосистемах Сибири и Дальнего Востока.

Значительный вклад в надежное энергоснабжение востока страны вносят предприятия СУЭК-Красноярск. Они ежегодно добывают десятки миллионов тонн бурого угля Канско-Ачинского бассейна, который благодаря низкой зольности и невысокому содержанию серы считается одним из самых качественных и экологичных видов топлива для большой энергетики. Этот уголь обеспечивает стабильную работу крупнейших электростанций многих регионов Сибири и объектов ЖКХ Дальнего Востока, а значит — надежное электроснабжение и теплоснабжение миллионов жителей, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры.

Отдельное внимание Александра Панина уделила технологическому развитию отрасли.

«Современная угольная генерация — это уже не технологии прошлого, а высокоэффективные и экологичные решения», — подчеркнула она.

По словам Александры Паниной, крупнейшие экономики Азии — Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам — продолжают вводить новые угольные мощности и модернизировать действующие станции, рассматривая уголь как основу энергетической безопасности и устойчивого экономического роста.

Участники семинара сошлись во мнении, что для России, обладающей одними из крупнейших мировых запасов угля, отрасль сохранит стратегическое значение. В этой системе предприятия СУЭК-Красноярск продолжают играть важную роль, обеспечивая устойчивую работу энергосистемы Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие промышленности и социально-экономическую стабильность шахтерских территорий Красноярского края.