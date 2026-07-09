Топ-5 высокооплачиваемых вакансий июля определили в Нижнем Новгороде

Появился топ самых перспективных вакансий июля в Нижнем Новгороде. Анализ ваканий провели в SuperJob.
По данным аналитиков, наибольший спрос сохраняется в логистике, продажах, автомобильном секторе и промышленности — именно в этих сегментах работодатели активнее всего ищут сотрудников.
Среди наиболее доходных позиций лидирует вакансия автослесаря по ремонту грузовых автомобилей: потенциальный заработок — до 270 000 рублей в месяц. В круг задач специалиста входит диагностика, техническое обслуживание и ремонт грузовой техники, а также поиск и устранение неисправностей. Работодатели отдают предпочтение кандидатам с практическим опытом работы с грузовиками, хорошим знанием их конструкции и уверенными ремонтными навыками.
На втором месте по уровню дохода — должность регионального представителя с зарплатой в диапазоне 120 000−250 000 рублей. Основные обязанности связаны с развитием продаж на закреплённой территории: специалист должен привлекать новых клиентов, вести переговоры и сопровождать партнёрские отношения. Ключевые требования к соискателю — подтверждённый опыт активных продаж, сильные переговорные навыки и готовность регулярно ездить в командировки.
Также в числе перспективных предложений — вакансия менеджера по продажам логистических услуг с окладом 101 000−118 000 рублей в месяц. От сотрудника ждут умения находить новых клиентов, развивать базу контактов, презентовать логистические решения и сопровождать сделки до закрытия. Важными критериями остаются опыт именно в логистических продажах, коммуникабельность и чёткая ориентация на результат.
Ещё одна востребованная управленческая позиция — начальник терминально‑логистического центра с ежемесячным доходом 100 000−110 000 рублей. В зоне ответственности руководителя — организация работы центра, управление персоналом, контроль выполнения плановых показателей и повышение эффективности логистических процессов. Для этой должности критически важен опыт руководства логистическими подразделениями, а также развитые организаторские и управленческие компетенции.
В подборку вошла и медицинская вакансия — врач‑кардиолог стационара с заработком от 100 000 рублей в месяц. Специалист будет заниматься диагностикой и лечением пациентов с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, вести медицинскую документацию и работать в условиях стационара. К претендентам предъявляются строгие требования: профильное высшее образование, действующая аккредитация или сертификат по специальности, а также подтверждённый практический опыт работы по профилю.
Ранее всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Нижнем Новгороде. Число трудоустроенных нижегородцев выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом.