Топ-5 высокооплачиваемых вакансий июля определили в Нижнем Новгороде

В подборку вошла и медицинская вакансия — врач‑кардиолог стационара с заработком от 100 000 рублей в месяц. Специалист будет заниматься диагностикой и лечением пациентов с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, вести медицинскую документацию и работать в условиях стационара. К претендентам предъявляются строгие требования: профильное высшее образование, действующая аккредитация или сертификат по специальности, а также подтверждённый практический опыт работы по профилю.