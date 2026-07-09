Самарская область к уборке урожая готова

Для исключения спекуляций и сбоев выстроена прозрачная логистика: сформированы реестры хозяйств с привязкой к конкретным заправочным станциям в разрезе каждого района, уточнена помесячная потребность предприятий. Чтобы государственная поддержка была адресной, топливо будут получать те предприятия, которые отчитываются о своей деятельности в ЕФИС и предоставляют данные в управления сельского хозяйства муниципалитетов. Также это позволит избежать различных инсинуаций.