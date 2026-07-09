Никакого дефицита и ажиотажа: «Белнефтехим» о ситуации с топливом в стране

По его словам, сейчас, как и в любое другое время года, ситуация с обеспечением внутреннего рынка стабильная. В стране в полном объеме имеется необходимое количеством нефтепродуктов.
«Ситуация на заправках, как мы видим, спокойная. Каких-либо ажиотажей или очередей, нехарактерных для текущего периода года или для дня недели, у нас не складывается», — подчеркнул Сизов, его слова приводит БелТА.
Заместитель руководителя профильного концерна отметил, что лето является периодом отпусков, проведения сельхозработ, в связи с этим традиционно увеличивается объем потребления сельским хозяйством, а также объем реализации на АЗС.
Вместе с тем, заверил Сизов, на предприятии к этому периоду всегда готовы, а тех нефтепродуктов, запасы которых которые заранее планируются, хватает.
«Мы предвидим, что в текущем периоде идет некоторое увеличение реализации, и мы с ним достаточно просто справляемся», — пояснил он.
По его словам, также учитываются проведение ремонтных работ, изменения сезонности спроса. В приоритетном порядке гарантировано обеспечиваются любая потребность, возникающая на внутреннем рынке, добавил замруководителя концерна.
«Действует совокупность организационных и технических решений, которые позволяют спланировать объемы выработки нефтепродуктов, объемы их хранения и логистическую пропускную способность по доставке нефтепродуктов до мест их потребления», — подчеркнул он.
Взвешенная ценовая политика.
В связи с этим Сизов заверил, что ситуаций с дефицитом топлива или нехарактерными очередями на автозаправочных станциях в текущей ситуации быть не может.
Вместе с тем, по словам зампредседателя, небольшие очереди на АЗС могут возникать перед выходными или праздниками, когда люди массово куда-нибудь выезжают.
«Но эта ситуация никак не отличается от стандартной для текущего периода», — сказал Сизов.
Что касается цен на бензин, заместитель председателя отметил, что концерн «Белнефтехим» ведет взвешенную политику на госуровне по корректировке цен на нефтепродукты.
«Да, есть некоторые увеличения — последний раз 8 июля было увеличение цены на одну копейку. Но я думаю, что для потребителей это не столь заметный фактор, и тем более он не может повлиять на потребительские настроения или на ситуацию с очередями на автозаправочных станциях», — подытожил Сизов.