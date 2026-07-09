Никакого дефицита и ажиотажа: «Белнефтехим» о ситуации с топливом в стране

«Да, есть некоторые увеличения — последний раз 8 июля было увеличение цены на одну копейку. Но я думаю, что для потребителей это не столь заметный фактор, и тем более он не может повлиять на потребительские настроения или на ситуацию с очередями на автозаправочных станциях», — подытожил Сизов.