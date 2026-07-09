Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никакого дефицита и ажиотажа: «Белнефтехим» о ситуации с топливом в стране

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная, заявил журналистам зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Источник: Sputnik.by

По его словам, сейчас, как и в любое другое время года, ситуация с обеспечением внутреннего рынка стабильная. В стране в полном объеме имеется необходимое количеством нефтепродуктов.

«Ситуация на заправках, как мы видим, спокойная. Каких-либо ажиотажей или очередей, нехарактерных для текущего периода года или для дня недели, у нас не складывается», — подчеркнул Сизов, его слова приводит БелТА.

Заместитель руководителя профильного концерна отметил, что лето является периодом отпусков, проведения сельхозработ, в связи с этим традиционно увеличивается объем потребления сельским хозяйством, а также объем реализации на АЗС.

Вместе с тем, заверил Сизов, на предприятии к этому периоду всегда готовы, а тех нефтепродуктов, запасы которых которые заранее планируются, хватает.

«Мы предвидим, что в текущем периоде идет некоторое увеличение реализации, и мы с ним достаточно просто справляемся», — пояснил он.

По его словам, также учитываются проведение ремонтных работ, изменения сезонности спроса. В приоритетном порядке гарантировано обеспечиваются любая потребность, возникающая на внутреннем рынке, добавил замруководителя концерна.

«Действует совокупность организационных и технических решений, которые позволяют спланировать объемы выработки нефтепродуктов, объемы их хранения и логистическую пропускную способность по доставке нефтепродуктов до мест их потребления», — подчеркнул он.

Взвешенная ценовая политика.

В связи с этим Сизов заверил, что ситуаций с дефицитом топлива или нехарактерными очередями на автозаправочных станциях в текущей ситуации быть не может.

Вместе с тем, по словам зампредседателя, небольшие очереди на АЗС могут возникать перед выходными или праздниками, когда люди массово куда-нибудь выезжают.

«Но эта ситуация никак не отличается от стандартной для текущего периода», — сказал Сизов.

Что касается цен на бензин, заместитель председателя отметил, что концерн «Белнефтехим» ведет взвешенную политику на госуровне по корректировке цен на нефтепродукты.

«Да, есть некоторые увеличения — последний раз 8 июля было увеличение цены на одну копейку. Но я думаю, что для потребителей это не столь заметный фактор, и тем более он не может повлиять на потребительские настроения или на ситуацию с очередями на автозаправочных станциях», — подытожил Сизов.