Мерц подтвердил сделку с США по ракетам Tomahawk

В конце апреля, после того как Фридрих Мерц выступил с критикой военной операции США против Ирана, американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе не менее 5 тысяч военнослужащих с территории Германии. В тот же период Мерц заявил, что Вашингтон пока не планирует размещать ракеты Tomahawk в ФРГ. При этом он особо подчеркнул, что данное решение никак не связано с последствиями его собственных высказываний относительно событий вокруг Ирана.