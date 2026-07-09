Мерц подтвердил сделку с США по ракетам Tomahawk

«За счет этого мы покончим с критической стратегической уязвимостью в нашей обороне. Одновременно с тем мы ведем работы над аналогичными европейскими системами вооружений и над их размещением в Европе», — заявил Мерц. Политик уточнил, что переговоры с представителями США прошли «на полях» саммита НАТО в Анкаре. Главной целью встречи было достижение договоренностей по ракетам Tomahawk.
В конце апреля, после того как Фридрих Мерц выступил с критикой военной операции США против Ирана, американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе не менее 5 тысяч военнослужащих с территории Германии. В тот же период Мерц заявил, что Вашингтон пока не планирует размещать ракеты Tomahawk в ФРГ. При этом он особо подчеркнул, что данное решение никак не связано с последствиями его собственных высказываний относительно событий вокруг Ирана.