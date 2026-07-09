Руководитель «Гранком» вошёл в топ-10 премии «Молодой промышленник»

«Гранком» выпускает металлические порошки и изделия из них; предприятие основано в 2013 году как дочерняя компания АО «Русполимет» и расположено в Кулебаках. Под руководством Максимова на заводе провели модернизацию, расширили ассортимент, освоили порошковые композиции на основе алюминия и меди и наладили производство ферробора специального назначения.