Руководитель «Гранком» вошёл в топ-10 премии «Молодой промышленник»

Директор нижегородского металлургического завода ООО «Гранком» Артём Максимов попал в десятку финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Церемония награждения прошла в рамках международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, где подводили итоги конкурса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Победители премии получают доступ к дополнительным возможностям профессионального роста: выездные стажировки по программе «Федеральная практика» от Минпромторга, участие во всероссийских и международных выставках и деловых мероприятиях. За пять лет существования премии среди лауреатов уже было шесть представителей Нижегородской области, отметил заместитель губернатора Егор Поляков.
«Гранком» выпускает металлические порошки и изделия из них; предприятие основано в 2013 году как дочерняя компания АО «Русполимет» и расположено в Кулебаках. Под руководством Максимова на заводе провели модернизацию, расширили ассортимент, освоили порошковые композиции на основе алюминия и меди и наладили производство ферробора специального назначения.
Компания делает ставку на аддитивные технологии: на площадке создана инфраструктура полного цикла аддитивного производства — от разработки порошка до изготовления готовых деталей. Благодаря привлечённым льготным займам Фонда развития промышленности на сумму почти 1,5 миллиарда рублей запустили выпуск сферических порошков и проект по созданию центра аддитивного производства деталей для газотурбинных двигателей в авиации и энергетике.
Министр промышленности региона Максим Черкасов подчеркнул, что комплексное использование государственных программ поддержки, включая участие в федеральных проектах и бизнес-миссиях Центра поддержки экспорта, помогает предприятию наращивать мощности и выходить на новые рынки.
Премия «Молодой промышленник года» оценивает руководителей и топ-менеджеров МСП по критериям инновационности, технологической новизны, экономическим результатам, социальной значимости проектов и личному вкладу участников. В юбилейном конкурсе 2026 года добавили ряд специальных номинаций: «Социальная ответственность», «Промышленный туризм», «Молодая промышленница», «Экспортёр», «Личный бренд» и «Начинающий промышленник» (до 35 лет).
В лонг-лист премии 2026 года также вошли восемь руководителей из Нижегородской области, среди них руководители АО «Сапфир», ООО ИК «Дир Систем», ООО «ГТЛАБ Диагностика», ООО «Аксис», ООО ТСЦ «Луч», ООО «Звук и свет», АО «Корпорация специального машиностроения» и ПАО «ЗМЗ».
Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» инициирован президентом России Владимиром Путиным.
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