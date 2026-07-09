В ВТБ подсчитали, на что тратят деньги подростки и позаботились об их защите

«Мы видим, что подростки 14−18 лет уже приближаются к взрослым по структуре трат — они активно инвестируют, покупают авиабилеты, электронику, одежду и т.д., в том числе через интернет. Чтобы защитить их от необдуманных и рискованных крупных операций, мы внедрили сервис “второй руки”. При этом стать “защитником” может только законный представитель», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.