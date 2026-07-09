Команды СГК Красноярского края и СУЭК-Красноярск вошли в тройку сильнейших на крупнейшей корпоративной спартакиаде страны

«На таких соревнованиях побеждает не только физическая подготовка. Здесь важны характер, дисциплина и умение работать на общий результат. Для меня эта победа — заслуга всей команды, потому что поддержка коллег чувствовалась на каждом этапе соревнований. Очень приятно, что красноярцы стали лидерами столь масштабного турнира», — отметил мастер электрического цеха Назаровской ГРЭС Виктор Дурнев. Также Виктор поделился, что всего за неделю до спартакиады он успешно выступил в экстремальном триатлоне Wild Siberia на дистанции 226 километров, который прошёл на Алтае, и вошёл в десятку сильнейших спортсменов соревнований. Поэтому победа для него особенно ценна.