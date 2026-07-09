Команды СГК Красноярского края и СУЭК-Красноярск вошли в тройку сильнейших на крупнейшей корпоративной спартакиаде страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команды СГК Красноярского края и СУЭК-Красноярск стали призёрами международной корпоративной спартакиады «Игры Титанов», завоевав третье и второе места соответственно в общекомандном зачёте. Масштабный спортивный турнир, объединивший сотрудников компаний СГК, СУЭК, ГРК, «ЕвроХим» и АИМ, прошёл в Кемерово и собрал более 1500 участников из 24 команд, представлявших 15 регионов России и Республики Казахстан.
«Игры Титанов» проводятся уже четвёртый год подряд и сегодня являются одним из крупнейших корпоративных спортивных проектов страны. В программе соревнований восемь дисциплин: волейбол, мини‑футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, дартс, перетягивание каната и выполнение нормативов комплекса ГТО.
В состав команды СГК Красноярского края вошли сотрудники предприятий: Назаровской ГРЭС, Красноярских ТЭЦ‑1, ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3, Минусинской ТЭЦ, теплосетевых подразделений Красноярска, Назарово и Минусинска, а так же специалисты исполнительного аппарата Енисейской ТГК (ТГК-13).
По итогам соревнований красноярские энергетики впервые поднялись на пьедестал крупнейшей корпоративной спартакиады страны, завоевав бронзовую медаль.
«Мы искренне гордимся нашей командой. Войти в число призёров такого масштабного турнира — серьёзное достижение. Это результат не только спортивной подготовки, но и качеств, которые всегда отличают наших сотрудников: ответственности, настойчивости, взаимовыручки и умения работать на общий результат. Именно благодаря таким людям наши предприятия надежно обеспечивают жителей Красноярского края теплом и электроэнергией», — отметил генеральный директор Енисейской ТГК (ТГК‑13) Олег Бубновский.
Успех команды СГК Красноярского края обеспечили высокие результаты сразу в нескольких дисциплинах. Второе место энергетики заняли по дартсу и третье место по волейболу. Уверенно выступили представители Компании и в личных зачётах. Машинист насосных установок Красноярской теплосети Евгений Прозоров стал серебряным призёром турнира по настольному теннису, и вместе с аппаратчицей химического цеха Минусинской ТЭЦ Красносельской Марией завоевал 3 место по настольному теннису в смешанном туре. Моторист по уборке оборудования электростанций Назаровской ГРЭС Светлана Беляева заняла второе место в личном зачёте комплекса ГТО среди женщин в своей возрастной категории, а мастер Электрического цеха Назаровской ГРЭС Виктор Дурнев показал лучший результат среди мужчин.
«На таких соревнованиях побеждает не только физическая подготовка. Здесь важны характер, дисциплина и умение работать на общий результат. Для меня эта победа — заслуга всей команды, потому что поддержка коллег чувствовалась на каждом этапе соревнований. Очень приятно, что красноярцы стали лидерами столь масштабного турнира», — отметил мастер электрического цеха Назаровской ГРЭС Виктор Дурнев. Также Виктор поделился, что всего за неделю до спартакиады он успешно выступил в экстремальном триатлоне Wild Siberia на дистанции 226 километров, который прошёл на Алтае, и вошёл в десятку сильнейших спортсменов соревнований. Поэтому победа для него особенно ценна.
Весомый вклад в успех команды по мини-футболу внес машинист энергоблока Назаровской ГРЭС Азиз Мухитдинов, признанный лучшим бомбардиром турнира. Еще одну индивидуальную награду в копилку сборной принес машинист паровых турбин Красноярской ТЭЦ-1 Даниил Садовой, удостоенный звания «Лучший нападающий» по итогам волейбольных соревнований.
Высокий уровень подготовки продемонстрировали и красноярские угольщики: команда СУЭК-Красноярск по итогам соревнований завоевала второе место в общекомандном зачете.
Впервые в истории «Игр Титанов» сразу две команды из Красноярского края поднялись на пьедестал крупнейшего корпоративного турнира страны. Успехи красноярских энергетиков и угольщиков в очередной раз подтвердили, что регион по праву остается одним из ведущих центров развития корпоративного спорта в России. Достижения на спортивных площадках наглядно демонстрируют, что командный дух, помогающий добиваться высоких производственных показателей, столь же эффективен и в спорте.