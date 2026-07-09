Введен в эксплуатацию электрокомпрессор сжатого воздуха на Автозаводской ТЭЦ

Сжатый воздух — важный ресурс для непрерывных производственных процессов. Компрессорный комплекс подаёт воздух под давлением в определенные точки цехов и обеспечивает стабильную работу пневмоинструмента: шлифмашин, перфораторов, пескоструйных аппаратов и др. Кроме того, сжатый воздух используется для технологической очистки деталей от пыли и стружки, удаления влаги, а также для охлаждения ответственных узлов оборудования.