В Прикамье вместе с увеличением поставок формируют запас топлива

«За последнюю неделю в регионе фиксировался рост объема поставок топлива по компании “ЛУКОЙЛ”. Сейчас можно говорить о том, что идут не только поставки, но и формируется запас топлива. Это необходимо для сбалансированности рынка нефтепродуктов и равномерного распределения топлива по АЗС», — отметило тенденцию на стабилизацию ситуации с топливом Пермское УФАС.