«Белнефтехим» прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
По его словам, концерн ведет взвешенную политику на государственном уровне, связанную с корректировкой цен на нефтепродукты.
— Да, есть некоторые увеличения — последний раз 8 июля (подробнее — здесь) было увеличение цены на одну копейку, — пояснил Владимир Сизов.
Замглавы «Белнефтехима» отметил, что для потребителей это не столь заметный фактор, он не сможет повлиять не настроение или ситуацию с очередями на белорусских АЗС.
Тем временем «Белнефтехим» сказал, что происходит с бензином в Беларуси.
Кстати, в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.
А еще Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь.