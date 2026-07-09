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«Белнефтехим» прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси

«Белнефтехим» сказал, что происходит с ценами на топливо в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, концерн ведет взвешенную политику на государственном уровне, связанную с корректировкой цен на нефтепродукты.

— Да, есть некоторые увеличения — последний раз 8 июля (подробнее — здесь) было увеличение цены на одну копейку, — пояснил Владимир Сизов.

Замглавы «Белнефтехима» отметил, что для потребителей это не столь заметный фактор, он не сможет повлиять не настроение или ситуацию с очередями на белорусских АЗС.

Тем временем «Белнефтехим» сказал, что происходит с бензином в Беларуси.

Кстати, в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.

А еще Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь.

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